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Loïc Cantin (FNAIM) : "C'est très compliqué d'être propriétaire en France"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 29/10/2026 à 14:05

Après une reprise fragile, le marché immobilier français montre de nouveaux signes de ralentissement avec la remontée des taux de crédit, le recul des transactions et les débats autour de l'encadrement des loyers. Entre accès au financement plus difficile, crise du logement et manque de visibilité économique, la question d'un nouvel essoufflement du marché se pose. Loïc Cantin, président de la FNAIM, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Encadrement des loyers
Marché immobilier

Ecorama

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5

3 commentaires

  • 08:52

    et il est prêt à remettre des logements insalubres, juste pour faire des ventes es et toucher des cols, une HONTE.

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