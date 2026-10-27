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Harry Kane nommé Ballon d'Or 2026, Kylian Mbappé deuxième devant Lamine Yamal

information fournie par France 24 27/10/2026 à 07:15

Harry Kane a remporté le Ballon d’Or 2026, décerné pour la première fois à Londres. Il devient le 5e anglais à remporter le trophée, 25 ans après Michael Owen.

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