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Violences urbaines: le secteur du tourisme s'inquiète

information fournie par AFP Video 29/10/2026 à 16:46

Les images ont tourné sur les chaînes de télévision du monde entier : les scènes de pillages et de dégradations lors de la journée de mobilisation du 17 octobre ont entaché l'image de la France à l'étranger, et le secteur touristique redoute les conséquences sur l'attractivité de la destination.

Environnement
17 octobre
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