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Baisse des prix des carburants, recul des prix de l'immobilier, rebond du crédit immobilier

information fournie par BoursoBank Clients 10/10/2026 à 08:30

Au programme de ce JT : les prix des carburants commencent enfin à reculer, tandis que le gouvernement annonce la mise sur le marché de 10 millions de barils de gazole. Dans l'immobilier, les prix des logements anciens repartent à la baisse. Enfin, malgré une légère remontée des taux d'intérêt, les Français empruntent davantage pour financer leurs achats immobiliers.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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