Baisse des prix des carburants, recul des prix de l'immobilier, rebond du crédit immobilier

Au programme de ce JT : les prix des carburants commencent enfin à reculer, tandis que le gouvernement annonce la mise sur le marché de 10 millions de barils de gazole. Dans l'immobilier, les prix des logements anciens repartent à la baisse. Enfin, malgré une légère remontée des taux d'intérêt, les Français empruntent davantage pour financer leurs achats immobiliers.
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