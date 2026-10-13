Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama • 13/10/2026 à 14:00

Si les grands indices européens tiennent encore, la hausse durable des taux fragilise de nombreux secteurs : immobilier, construction, télécoms et luxe, tous pénalisés par des coûts de financement plus élevés et une concurrence accrue des obligations souveraines. Les foncières voient leur modèle de levier s’effondrer, les télécoms perdent leur attrait de rendement, et le luxe souffre d’une clientèle en retrait et d’une Chine qui ne redémarre pas. Les banques françaises sont également sous pression, prises en étau entre crédits à taux fixe, Livret A mieux rémunéré et exposition massive à la dette publique. L’analyse de Laurent Grassin, directeur des médias chez Boursorama. Ecorama du 13 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.