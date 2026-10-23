Lors d'un point presse à Beauvau, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez fait état de "nombreux appels sur les réseaux sociaux à commettre des exactions" mais aussi des "pillages" lors de la nouvelle journée de contestation samedi, pour laquelle 70.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France. SONORE
Manifestations: nombreux appels à commettre "exactions" et "pillages"(Nuñez)
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