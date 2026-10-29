Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, et le président de la région de Castille-La Manche observent une minute de silence aux côtés d'autres responsables et membres du personnel au poste de commandement situé à proximité du siote d'une collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 69 morts.
Espagne: minute de silence sur le site de l'accident ferroviaire
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