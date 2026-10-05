Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF

information fournie par Boursorama • 05/10/2026 à 16:59

Au cours des dernières années, ils se sont progrssivement imposés dans le paysage de l'investissement français, notamment via les influenceurs finances : les ETF.

Simples, accessibles, diversifiés, ils représentent l'outil idéal pour se lancer dans l'investissement en Bourse quand on est un particulier. Vous en doutez encore ? Vous êtes encore un peu méfiant ou un peu hésitant ? Qu'à cela ne tienne, Victor Volard, responsable ventes Senior ETF France et Monaco chez Amundi est l'invité du dernier Cash & Curious et il va lever tous vos doutes sur le sujet.