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Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF

information fournie par Boursorama 05/10/2026 à 16:59

Au cours des dernières années, ils se sont progrssivement imposés dans le paysage de l'investissement français, notamment via les influenceurs finances : les ETF.

Simples, accessibles, diversifiés, ils représentent l'outil idéal pour se lancer dans l'investissement en Bourse quand on est un particulier. Vous en doutez encore ? Vous êtes encore un peu méfiant ou un peu hésitant ? Qu'à cela ne tienne, Victor Volard, responsable ventes Senior ETF France et Monaco chez Amundi est l'invité du dernier Cash & Curious et il va lever tous vos doutes sur le sujet.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Comment investir ?
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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