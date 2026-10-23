La France peut-elle encore éviter une crise financière ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 23/10/2026 à 14:10

Les taux d’emprunt français poursuivent leur ascension et le spread franco-allemand atteint des niveaux inédits depuis plusieurs années, signe d'une défiance croissante des marchés. Les investisseurs s'interrogent sur la capacité de la France à rétablir durablement ses comptes publics, tandis que les agences de notation surveillent l'évolution de la situation. L'adoption d'un budget crédible et une détente des taux mondiaux pourraient contribuer à calmer les tensions, mais l'incertitude politique reste forte à l'approche de l'élection présidentielle. Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune et Edouard Tetreau, essayiste et président des Ponts Neufs. On va pas se fâcher du 23 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.