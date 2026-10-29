"Après deux ans de chaos, de cruauté, de corruption et d'incompétence, comme ce pays n'en a jamais connu de mémoire d'homme, on en arrive à se dire : Ça suffit !", a lancé Barack Obama lors d'un rassemblement de campagne à Atlanta mercredi, en Géorgie. L'ancien président américain s'est une nouvelle fois attaqué au goût esthétique de Donald Trump affirmant que celui-ci "passe son temps à coller des médailles en or sur la cheminée du Bureau ovale avec de la super-colle".
"Ça suffit !" : Obama charge une nouvelle fois Trump pour "corruption" et "incompétence"
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