Jean-Luc Mélenchon annonce qu'en cas d'arrivée au pouvoir, LFI proposera un budget pour 2027 réservant "25 milliards" d'euros à la réduction de la dette publique. SONORE
Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)
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