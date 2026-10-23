Le maire de Trappes, Ali Rabeh, estime que la tuerie dans les Yvelines, dans laquelle une personne a été tuée et au moins quatre blessées, est "objectivement un attentat, à connotation raciste, probablement islamophobe", appelant à la "concorde républicaine". SONORE
Trappes : le maire dénonce "un attentat à connotation raciste"
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