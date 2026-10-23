Un dispositif de sécurité "inédit" mobilisant près de 3.000 membres des forces de l'ordre sera mis en place ce week-end à Orléans autour du congrès du Rassemblement national. De nombreux commerçants du centre-ville craignent des violences et des dégradations.
Congrès du RN à Orléans : les craintes des commerçants
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