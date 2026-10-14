Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama • 14/10/2026 à 07:50

Dans cet épisode, Arthur Auboeuf, cofondateur de Team For The Planet, nous parle d'un sujet fondamental : que devient réellement notre argent quand on le laisse dormir sur un compte courant ou un livret, et pourquoi c'est le système monétaire lui-même qu'il faut repenser pour sauver la planète.

Des mécanismes cachés des fonds d'investissement au greenwashing des labels financiers, en passant par le défaut de conception de l'argent qui ne valorise jamais la nature vivante, il décrypte pourquoi notre épargne oriente le monde bien plus que nos gestes du quotidien, et pourquoi militer ou entreprendre ne suffira jamais tant que la matrice économique elle-même reste inchangée.

Le plus marquant ? Un arbre vivant qui dépollue et rafraîchit nos villes vaut 0 euro dans notre système économique, alors que le même arbre coupé et transformé en planches vaut 500 euros. Arthur travaille d'ailleurs à créer une monnaie alternative capable de donner une vraie valeur à la nature, pour qu'elle puisse enfin se défendre face à la logique d'exploitation actuelle.

Un épisode essentiel pour comprendre le pouvoir immense, et largement invisible, de son épargne, et pourquoi repenser l'argent à la racine est peut-être le vrai levier de la transition écologique.

BoursoBank est le partenaire de la 5e saison de Cash Confidences