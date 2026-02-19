Bourse en direct
Toute l'actualité bourse
Toute l'actualité
-
00:19
HSBC supprime 10 % de son équipe chargée des marchés de capitaux de la dette américaine, selon Bloomberg Newsinformation fournie par Reuters
-
- 00:13
-
00:06
Extra Space Storage prévoit des fonds d'exploitation annuels inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demandeinformation fournie par Reuters
- 00:03
-
00:01
Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sourcesinformation fournie par Reuters
- jeu.
-
jeu.
Newmont dépasse ses estimations de bénéfices et prévoit de dépenser 1,4 milliard de dollars pour les anciens actifs de Newcrestinformation fournie par Reuters
- jeu.
-
jeu.
La fintech Clear Street retire sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis en raison de la volatilité du marchéinformation fournie par Reuters
-
jeu.
Johnson & Johnson envisage de vendre son unité orthopédique pour 20 milliards de dollars, selon une sourceinformation fournie par Reuters
-
jeu.
Wall Street: repli contenu à la veille des '3 sorcières' malgré tensions US/Iraninformation fournie par Zonebourse
- jeu.
-
jeu.
La Nasa dresse un bilan très sévère du vol d'essai raté du vaisseau spatial de Boeinginformation fournie par AFP
Points de marchés
- jeu.
- jeu.
-
jeu.
Wall Street termine en baisse, entre tensions géopolitiques et résultats d'entreprisesinformation fournie par AFP
Analyses
-
jeu.
DASSAULT AVIATION : Les signaux haussiers sont intactsinformation fournie par TEC
-
jeu.
ESSILORLUXOTTICA : Baissier mais survenduinformation fournie par TEC
-
jeu.
CARMILA : Les résistances sont prochesinformation fournie par TEC
Conseils
-
jeu.
Select Water Solutions glisse après le lancement d'une offre d'actions de 175 millions de dollarsinformation fournie par Reuters
-
jeu.
Candel Therapeutics chute après avoir annoncé une offre d'actions de 100 millions de dollars et un accord de redevancesinformation fournie par Reuters
-
jeu.
Imerys, GTT, Louis Hachette Group...les valeurs à suivre demain à Parisinformation fournie par AOF
Actualités des sociétés
-
information fournie par 20 févr. 2026 00:03
-
information fournie par 19 févr. 2026 19:24
-
information fournie par 19 févr. 2026 18:38
-
information fournie par 19 févr. 2026 18:28
-
information fournie par 19 févr. 2026 18:26
OPCVM
Palmarès des catégories Morningstar (1 an glissant)
Actualités OPCVM
-
information fournie par 20 févr. 2026 00:06
-
information fournie par 19 févr. 2026 22:48
-
information fournie par 19 févr. 2026 22:21
-
information fournie par 19 févr. 2026 18:49
Produits de Bourse
Sous-jacents les plus traités sur les 5 derniers jours
Actualités Produits de Bourse
-
information fournie par 19 févr. 2026 18:01
-
information fournie par 10 févr. 2026 10:51
Pédagogie
Vidéos
En pleine tourmente autour d'Andrew, Charles III ouvre la Fashion Week de Londres
Le roi Charles III a ouvert jeudi après-midi la Fashion Week de Londres en assistant au défilé de la créatrice Tolu Coker, souriant malgré l'arrestation quelques heures plus tôt de son frère Andrew, en lien avec l'affaire Epstein. A son arrivée, Charles III a salué... Lire la suite