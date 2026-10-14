Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

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Dans ce numéro de BoursoFocus, David Gosselin, gérant de portefeuille chez Société Générale Investment Solutions, fait le point sur le troisième trimestre 2026 pour les fonds Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique. Il revient sur la forte remontée des taux, signe d'une croissance mondiale plus solide que prévu, et sur son choix de maintenir les actions tout en allégeant les obligations d'État.