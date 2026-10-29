Au Texas, les Latinos déçus par Trump courtisés par les démocrates

Un panneau "vote" ("vota" en espagnol) avant un rassemblement de campagne pour les élections de mi-mandat à Weslaco, au Texas, le 25 octobre 2026 ( AFP / Gabriel V. Cardenas )

Au Texas, les opérations anti-immigration et les difficultés économiques nourrissent le mécontentement d'une partie des électeurs latinos, dont les démocrates espèrent tirer parti lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Benny Melendez, entrepreneur texan né de parents mexicains, a voté pour Donald Trump en 2024 pour sanctionner Joe Biden, pour lequel il avait pourtant voté auparavant.

Il reprochait au démocrate sa politique en matière d'immigration, estimant notamment qu'il n'avait pas assez fait pour protéger la frontière.

Mais l'offensive anti-immigration de l'administration Trump a effrayé ses employés. Plusieurs de ses chantiers ont pris du retard, affirme-t-il.

"Les républicains nous ont trahis. Nous allons donc les sanctionner à notre tour en votant démocrate cette fois-ci. Il faut que les deux partis comprennent que, s'ils s'en prennent de nouveau aux Hispaniques et aux Latinos, ils ne perdront pas seulement de l'argent, mais aussi du pouvoir politique", lance-t-il.

Dans la vallée du Rio Grande, région du sud du Texas à majorité latino et historiquement démocrate, le mécontentement envers le gouvernement pourrait rebattre les cartes.

Donald Trump y avait remporté les quatre comtés en 2024. Mais de récents sondages font état d'une insatisfaction croissante à l'égard de sa politique économique et migratoire.

Diego Ayala, propriétaire d'une entreprise de jardinage, le 24 octobre 2026 à McAllen, au Texas ( AFP / Gabriel V. Cardenas )

"Beaucoup de gens dans la vallée ont été convaincus par le discours des républicains. Ils ont pensé que cela ne leur ferait pas de mal et ils ont voté pour eux", retrace Diego Ayala, 26 ans, propriétaire d'une entreprise de jardinage.

"Mais rien ne s'est amélioré : l'économie a reculé, il y a l'ICE (la police de l'immigration) et tout le reste. Les gens ont toujours du mal à payer les soins de santé, le carburant et la nourriture", explique-t-il.

"Revenir à l'essentiel"

Les démocrates cherchent à tirer parti de cette déception.

(g-d) Les candidats démocrates Bobby Pulido, James Talarico et Gina Hinojosa, et des membres du groupe norteño mexicain "Los Tigres del Norte" lors d'un rassemblement de campagne pour les élections de mi-mandat à Weslaco, au Texas, le 25 octobre 2026 ( AFP / Gabriel V. Cardenas )

Dimanche, quelque 8.000 personnes se sont réunies à Weslaco pour soutenir trois candidats du parti : James Talarico, candidat au Sénat, Gina Hinojosa, candidate au poste de gouverneure, et Bobby Pulido, chanteur en lice pour la Chambre des représentants.

Gina Hinojosa et Bobby Pulido sont nés dans la vallée, à la frontière avec le Mexique, où le mur frontalier fait partie du paysage.

Tous trois axent leur campagne sur les préoccupations économiques.

"Mon programme consiste à revenir à l'essentiel. Pas à ces guerres culturelles, ni à attaquer différents groupes de Texans. Il s'agit de les soutenir et de leur offrir des possibilités et la prospérité", a déclaré Gina Hinojosa avant de monter sur scène.

Les démocrates se félicitent aussi du rythme du vote anticipé au Texas.

Plus de 5,1 millions de personnes avaient voté au 27 octobre, soit 26,8% des électeurs inscrits, selon les autorités locales.

"C'est la première fois en dix ans que les Latinos se rendent en masse aux urnes ici, au Texas", se félicite Maria Teresa Kumar, présidente de l'organisation Voto Latino.

Nicolas Hernandez lors d’un rassemblement de campagne pour les élections de mi-mandat à Weslaco, au Texas, le 25 octobre 2026 ( AFP / Gabriel V. Cardenas )

Dans le public, Nicolas Hernandez, 39 ans, estime qu'il faut se mobiliser en ces "temps troublés".

"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir : nous votons, nous nous mobilisons et nous soutenons ces candidats qui partagent nos valeurs, qui défendent nos familles et qui soutiennent la communauté dans son ensemble", souligne-t-il.