Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?

Malgré le retour des tensions inflationnistes, la remontée des prix de l’énergie et les inquiétudes sur la dette publique, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne devraient maintenir leurs taux inchangés. Les banques centrales semblent davantage préoccupées par le risque de ralentissement économique que par celui d’une nouvelle poussée inflationniste. L'analyse de Pierre Sabatier, économiste et président de PrimeView, Ecorama du 28 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.
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