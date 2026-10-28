Les retraités sont-ils trop favorisés ?

Alors que le gouvernement réfléchissait à de nouvelles mesures concernant les retraités dans le cadre du budget 2027, le débat sur leur niveau de vie et leur contribution à l’effort collectif s’intensifie. Entre idées reçues, vieillissement démographique et financement du système par répartition, la question est de savoir qui supportera réellement le coût des ajustements futurs. L'analyse de Maxime Sbaihi, économiste, directeur stratégique du Club Landoy, Ecorama du 28 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.
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