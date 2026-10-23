"Qu'est-ce qu'ils ont foutu en France ?" : en pleine campagne pour les élections de mi-mandat, le président américain Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises la situation politique en France, suscitant l'indignation du président français Emmanuel Macron.
En pleine campagne électorale, Donald Trump s'en prend à la France
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