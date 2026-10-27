Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour rendre hommage à Pengo Bossio Wangi, espoir français du MMA de 26 ans tué par balles lors de l'attaque raciste des Yvelines.
Aubervilliers : plusieurs centaines de personnes rendent hommage à Pengo Bossio Wangi
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