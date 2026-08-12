Bourse, Actualité et Economie, Patrimoine

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Bonjour et merci pour la file​😉​,

Le CPI US de juillet est ressorti globalement conforme aux attentes, à +3,4 % sur un an vs +3,5 % en juin, tandis que le core CPI est revenu &agr

par  13 août 06:30
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Bonjour à tous,

MAJ. Fibo dragon CAC JOUR du 13/08.
Range de départ (PH1J - PB1J = 26pts.
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par  13 août 09:38
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Bonjour la Gauloiserie

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par  13 août 07:16
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Les haters bossent pour moi …

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Ils sont tellement prévisibles. Quand c’est l’été et qu’il n’y a pas gra

par  13 août 08:34
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Si le titre chute lourdement je connais déjà votre réponse
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par  13 août 09:21
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File des amix irréductibles :Semaine du 10 au 14 août 2026
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Bonjour à tous et bons trades

Posté 2 fois !!! 😡​

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par  13 août 08:57
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On fait simple il faut le faire bugger
MEDIAN TECHNOLOGIES

Qube Research & Technologies (QRT) est unique dans son genre c est un fonds d'investissement fondamentalement différent des fonds vendeurs à découvert traditionnels. Con

par  13 août 08:51
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8700 ,journée flat s'annonce comme hier 😞​

par  13 août 08:46
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