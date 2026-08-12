Bourse, Actualité et Economie, Patrimoine

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La Bundesbank lance la recherche d'un nouveau siège "clé en main" à Francfortinformation fournie par AFP
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La Banque de Norvège maintient ses taux sans exclure une hausse à l'avenirinformation fournie par Boursorama avec AFP
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Sécheresse en Europe : la Roumanie arrête son unique centrale nucléaire à cause de la baisse du Danubeinformation fournie par Boursorama avec Media Services
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Roumanie : arrêt complet de l'unique centrale nucléaire du pays à cause du faible débit du Danubeinformation fournie par AFP
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Espagne: l'inflation finalement à 3,6% en juillet, contre 3,5% initialement annoncéinformation fournie par Boursorama avec AFP•1
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Royaume-Uni: la croissance ralentit au 2e trimestre, à 0,4%information fournie par Boursorama avec AFP
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Au moins 5% des Patriot de Washington : ce que demande Zelensky aux Etats-Unis pour protéger l'Ukraine, privée de défense face aux missiles russesinformation fournie par Boursorama avec Media Services7
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Pénurie, vétusté, menaces de suicide : alerte sur le porte-avions USS Lincoln, surmené par les activités militaires américainesinformation fournie par Boursorama avec Media Services6
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[REPLAY] Estelle Brachlianoff (DG de Veolia) : "Veolia est à la fois une valeur de rendement et de croissance !"information fournie par Ecorama3
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NBA : les mythiques Los Angeles Lakers rachetés pour 12,5 milliards de dollars, le clan Trump dans l'opérationinformation fournie par Boursorama avec Media Services1
Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie
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L'Europe ouvre dans le vert après l'inflation US, accalmie sur le pétroleinformation fournie par Reuters
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Le vert prédomine en Europe dans le sillage de Wall Streetinformation fournie par Zonebourse
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Le Nikkei finit en hausse de 1,16%information fournie par Reuters
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information fournie par Boursorama avec LabSense 08:30
Maison de retraite : comment limiter les dépenses sans sacrifier les services ?
Résider en maison de retraite a un coût. Comment peut-on alors limiter les dépenses sans sacrifier les services ? Comprendre le prix des Ehpad Lorsqu’une personne devient résidente d’un Ehpad, elle doit payer une somme mensuelle. Mais qu’inclut la facture d’un
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Puis-je investir en Bourse sans y passer mes soirées ? (Vos questions d’argent)
La Bourse est souvent associée à une surveillance permanente des marchés. Pourtant, investir peut aussi s’envisager de manière beaucoup plus simple. Investir en Bourse évoque encore, pour certains, des heures passées devant des graphiques à guetter le bon moment
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information fournie par Maison&Travaux 10 août11
Piscine, véranda, garage : ces constructions non déclarées que le fisc traque de près
Agrandir son logement ou aménager son terrain implique parfois des démarches fiscales précises. Et les oublis sont de moins en moins faciles à cacher. Agrandir sa maison, fermer une terrasse pour créer une véranda ou installer une piscine dans le jardin n’est pas
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information fournie par Le Particulier 09 août2
Jeux en ligne: vos gains sont-ils taxés?
Loterie, paris sportifs, poker… les Français sont de plus en plus nombreux à jouer en ligne. Les gains des plus chanceux sont-ils pour autant taxables ? Tout dépend du profil du joueur et de la nature du jeu. Sommaire: Les gains occasionnels ne sont pas imposables
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information fournie par BoursoBank Clients 08:306
L’arrondi en caisse séduit de plus en plus de Français
Arrondir son ticket de caisse de quelques centimes pour soutenir une association : un geste devenu courant pour de nombreux Français. Porté par une notoriété en forte hausse et des montants collectés records, l'arrondi solidaire s'impose progressivement dans les
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information fournie par Boursorama avec Editorialink 12 août
Argent de poche, loyer, courses : comment aider son enfant à gérer son budget sans tout contrôler
L’apprentissage de l’argent commence tôt. Quelques repères permettent d’accompagner son enfant vers plus d’autonomie sans le surveiller constamment. L’argent de poche est souvent le premier contact concret qu’un enfant entretient avec la gestion financière. Au-delà
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information fournie par Boursorama avec LabSense 08:301
Louer son bien pour un tournage : opportunité financière ou contraintes cachées ?
Transformer son sweet home en décor de cinéma peut sembler grisant : voir une équipe investir son salon ou son jardin, sentir l’effervescence d’un tournage - et toucher des cachets alléchants - est une aventure qui séduit de plus en plus de propriétaires. Pourtant,
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information fournie par Le Journal de la maison 12 août1
Aménagement intérieur : la pièce à privilégier pour un investissement vraiment utile
Avant d’investir dans un meuble tendance ou une rénovation coûteuse, certains architectes d’intérieur conseillent de revoir complètement l’ordre des priorités. Lorsqu’il s’agit d’améliorer son intérieur, le budget file souvent vers les pièces les plus visibles.
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[REPLAY] Estelle Brachlianoff (DG de Veolia) : "Veolia est à la fois une valeur de rendement et de croissance !"
Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia , était l'invitée de l'émission Ecorama du 12 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la sécurité des équipes au Moyen-Orient, l'impact de la flambée des prix de l'énergie,... Lire la suite
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