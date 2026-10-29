L’industrie alimentaire indienne nourrit chaque jour plus d'un milliard de personnes. Garantir que les aliments soient sûrs est devenu un défi de plus en plus grand. Le pays connaît une hausse des cas d’altération, de falsification des aliments avec parfois des conséquences mortelles. Alors que les inquiétudes liées à la fraude alimentaire et au manque d'hygiène grandissent, la capacité des autorités à contrôler un secteur aussi vaste est de plus en plus remise en question.
Sécurité alimentaire en Inde : un défi pour le pays le plus peuplé au monde
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