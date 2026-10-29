La FED prépare-t-elle un nouveau choc pour les marchés ?

Malgré une inflation qui reste élevée, un pétrole sous tension et des marchés obligataires nerveux, la Réserve fédérale américaine maintient pour l’instant ses taux inchangés. Les investisseurs s’interrogent sur la possibilité d’un nouveau tour de vis monétaire et sur les conséquences de taux durablement élevés pour l’économie, les marchés financiers et le financement de l’intelligence artificielle. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion, était l’invité de l’émission Ecorama du 29 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com
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