La France, championne mondiale de la contestation ?

De la Grèce à l'Amérique latine, les références à la Révolution française continuent d'inspirer de nombreux mouvements sociaux à travers le monde. Franck Dedieu analyse cette singularité française qui fait de la contestation un marqueur politique et culturel exportable bien au-delà de nos frontières. Entre héritage historique, protection sociale développée et culture du conflit, la contestation est-elle une faiblesse économique ou l'une des forces de la France. L'analyse de Franck Dedieu, rédacteur en chef Économie à Marianne, Ecorama du 29 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.
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