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Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 28/10/2026 à 14:40

Alors que la charge de la dette continue d'augmenter et que les finances publiques se dégradent, la question de nouvelles hausses d'impôts revient régulièrement dans le débat public. Agnès Verdier-Molinié estime que les Français ont atteint la limite de leur consentement fiscal et défend une réduction massive des dépenses publiques afin d'éviter un nouveau tour de vis fiscal. Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation iFRAP et auteure de Arrêtez de nous taxer ! La vérité sur le matraquage fiscal, était l'invitée de l'émission Ecorama du 28 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 14:42

    Elle est bien gentille mais alors c'est tout le système français qu'il faut revoir : les meilleurs haut- fonctionnaires travaillent tous au Trésor et ont été formés pour inventer de nouvelles taxes ...

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