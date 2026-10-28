Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 28/10/2026 à 14:40

Alors que la charge de la dette continue d'augmenter et que les finances publiques se dégradent, la question de nouvelles hausses d'impôts revient régulièrement dans le débat public. Agnès Verdier-Molinié estime que les Français ont atteint la limite de leur consentement fiscal et défend une réduction massive des dépenses publiques afin d'éviter un nouveau tour de vis fiscal. Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation iFRAP et auteure de Arrêtez de nous taxer ! La vérité sur le matraquage fiscal, était l'invitée de l'émission Ecorama du 28 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.