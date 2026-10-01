A l'occasion de ses semestriels, Arverne fait le point sur son activité

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Croissance de l'activité, avancées du projet Lithium de France, premiers revenus attendus dans la géothermie et renforcement des moyens financiers : Arverne estime avoir franchi plusieurs étapes importantes au cours du semestre écoulé. Le groupe, qui développe un modèle combinant énergies renouvelables et lithium géothermal, entend désormais accélérer son déploiement industriel. Pierre Brossollet, PDG d'Arverne, est l'invité de l'Actu Bourse afin de détailler la stratégie du groupe.