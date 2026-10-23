Flambée des taux : à quel moment la BCE se réveille ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 23/10/2026 à 14:05

La hausse des taux français se propage progressivement aux autres marchés obligataires de la zone euro, tandis que les investisseurs se réfugient davantage sur la dette allemande. Cette situation ravive le souvenir de la crise des dettes souveraines du début des années 2010 et pose la question d'une intervention éventuelle de la Banque centrale européenne. Entre soutien verbal et éventuels achats d'obligations, la BCE pourrait être amenée à agir si les tensions devenaient trop importantes. Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune et Edouard Tetreau, essayiste et président des Ponts Neufs. On va pas se fâcher du 23 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.