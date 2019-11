Toute l'actualité économie, politique et société

Le cyclone Bulbul qui a frappé le Bangladesh et l'Inde, avec des vents violents et des pluies torrentielles, a fait 14 morts et contraint deux millions de Bangladais à passer la nuit sous des abris, ont annoncé dimanche les autorités. Le cyclone, qui était accompagné de vents atteignant les 120 km/h, a frappé samedi soir les zones côtières de ces deux pays voisins, entraînant la fermeture des aéroports et des ports