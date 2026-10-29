Loïc Cantin : "C'est très compliqué d'être propriétaire en France"

Après une reprise fragile, le marché immobilier français montre de nouveaux signes de ralentissement avec la remontée des taux de crédit, le recul des transactions et les débats autour de l'encadrement des loyers. Entre accès au financement plus difficile, crise du logement et manque de visibilité économique, la question d'un nouvel essoufflement du marché se pose. Loïc Cantin, président de la FNAIM, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.
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