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Destructions des oliviers en Cisjordanie : quels impacts pour l'environnement

information fournie par France 24 28/10/2026 à 19:01

Chaque année pendant la récolte des olives, des oliviers des Palestiniens de Cisjordanie occupée sont incendiés, arrachés ou endommagés par des colons israéliens et l'armée. Depuis 2023, environ 286 000 oliviers ont été détruits ou endommagés. Des destructions qui ont un impact considérable sur l'environnement, dans ce territoire très touché par le changement climatique.

Environnement

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