A l'approche des élections de mi-mandat, le 3 novembre aux Etats-Unis, les accusations de fraude tournent à plein régime tout comme les accusations mensongères visant certains candidats. Ainsi : des machines à voter de l'Illinois chercheraient à influencer le choix de l'électeur, ou le prétendant démocrate au Sénat dans le Texas James Talarico aurait par le passé abusé sexuellement d'un de ses élèves.
États-Unis : vent de rumeurs à l'approche des Midterms
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