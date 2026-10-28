Flavio Bolsonaro, en fuite du Brésil après sa défaite à l'élection présidentielle, débarque sur le sol américain après avoir atterri près de Miami en Floride. Après un périple via l'Argentine et l'Équateur, M. Bolsonaro descend les marches de l'avion qui le transportait aux côtés de membres de sa famille vers 13H30 GMT à l'aéroport d'Opa-Locka, près de Miami, en Floride. IMAGES
Flavio Bolsonaro débarque après avoir atterri près de Miami
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