Vladimir Poutine a accueilli ce mercredi une vingtaine de dirigeants africains pour la 3e édition du sommet Russie-Afrique. L'occasion de resserrer les liens avec un continent riche en minerais et en terres rares, dans un contexte de guerre avec l'Ukraine.
Les enjeux de la 3e édition du sommet Russie-Afrique
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