Les secouristes espagnols utilisent des grues de nuit pour déblayer les lieux de la collision entre deux trains à grande vitesse dans la région de Tolède en Espagne, qui a provoqué la mort d'au moins 68 personnes. IMAGES
Accident ferroviaire en Espagne: les secours déblaient les lieux de nuit
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