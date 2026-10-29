Liverpool s’est qualifié pour les quarts de finale de la League Cup en éliminant Chelsea aux tirs au but (6-5), après un match nul (1-1). Wesley Fofana a précipité l’élimination des Blues en expédiant sa tentative largement au-dessus. Autre défenseur français de Chelsea, Maxence Lacroix est sorti sur blessure avant la pause, à une semaine de l’annonce de la liste des Bleus.
League Cup : Liverpool élimine Chelsea au bout du suspense
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