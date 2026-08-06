Investir me fait peur : qu'est-ce qui me bloque ?

information fournie par Boursorama • 06/08/2026 à 11:32

Pourquoi j'ai peur de placer mon argent ?

Dans cet épisode spécial, Mariana et Anna, les fondatrices de Cash Confidences, partagent les 7 blocages principaux qui empêchent les femmes de passer à l'investissement, identifiés après plus de 500 participantes au Challenge et 600 femmes rencontrées en micro-trottoirs.

De la peur de tout perdre au syndrome de l'imposteur, en passant par l'idée que "l'argent est sale" ou qu'il faut attendre d'être en couple pour investir, elles décortiquent chaque blocage et partagent des conseils concrets pour enfin franchir le cap.

Le plus rassurant ? Le temps compte plus que le montant, il n'existe pas de contrat parfait, et surtout : vous n'avez pas besoin d'être experte pour commencer.

Un épisode essentiel pour toutes celles et ceux qui hésitent encore !

La saison 4 de Cash Confidences est réalisée en partenariat avec Boursobank.