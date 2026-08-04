Ventes sur Internet entre particuliers : faut-il les déclarer aux impôts ?

information fournie par Tout sur mes finances • 04/08/2026 à 11:00

Vous vendez des vêtements, des meubles ou des objets sur Internet ?

La question se pose : faut-il déclarer ces ventes aux impôts ?

La réponse dépend surtout de la nature des ventes et de leur fréquence. Dans cette vidéo, on vous explique clairement :

Pourquoi les ventes occasionnelles d'objets personnels ne sont pas imposables

À partir de quand une activité peut être considérée comme commerciale (vente régulière avec intention de profit)

Dans quels cas les revenus doivent être déclarés en BIC (bénéfices industriels et commerciaux)

Le cas particulier des biens de plus de 5.000 euros (bijoux, objets de collection…)

(bijoux, objets de collection…) Les nouvelles obligations des plateformes en ligne, qui transmettent un récapitulatif à l'administration fiscale au-delà de 2.000 euros de ventes ou 30 transactions par an

de ventes ou 30 transactions par an Les situations spécifiques : location de biens, prestations de services, etc.

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