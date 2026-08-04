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Ventes sur Internet entre particuliers : faut-il les déclarer aux impôts ?

information fournie par Tout sur mes finances  04/08/2026 à 11:00

Vous vendez des vêtements, des meubles ou des objets sur Internet ?

La question se pose : faut-il déclarer ces ventes aux impôts ?

La réponse dépend surtout de la nature des ventes et de leur fréquence. Dans cette vidéo, on vous explique clairement :

  • Pourquoi les ventes occasionnelles d'objets personnels ne sont pas imposables
  • À partir de quand une activité peut être considérée comme commerciale (vente régulière avec intention de profit)
  • Dans quels cas les revenus doivent être déclarés en BIC (bénéfices industriels et commerciaux)
  • Le cas particulier des biens de plus de 5.000 euros (bijoux, objets de collection…)
  • Les nouvelles obligations des plateformes en ligne, qui transmettent un récapitulatif à l'administration fiscale au-delà de 2.000 euros de ventes ou 30 transactions par an
  • Les situations spécifiques : location de biens, prestations de services, etc.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com

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1 commentaire

  • 11:12

    Question dé.-biles...
    ou des chaussures, non....
    Mais pour un appartement ou maison.... l'état rac.-keteur est là pour réclamer son dû.
    Et si cette maison est vendue à plusieurs reprises, l'état vous fera les poches autant de fois qu'il y aura vente.
    Et pour les voitutes c'est encore pire avec toutes les taxes. De la carte grise jusqu'à plus soif...

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