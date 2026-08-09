Des centaines de personnes se sont réunies samedi à la cathédrale Volodymyrska de Kiev pour une cérémonie d’adieu à Oleksiï Ioukov, un volontaire connu pour récupérer les corps dans les zones de front de l’est de l’Ukraine.
Kiev rend un dernier hommage à un volontaire, tué sur le front, chargé de récupérer les corps
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