Israël "rejette" la dernière feuille de route américaine, acceptée par le Hamas et censée lancer la deuxième étape du plan de paix à Gaza, a annoncé dimanche Benjamin Netanyahu, conditionnant tout retrait de ses troupes à un "véritable" désarmement du Hamas.
Israël "rejette" le plan américain pour Gaza accepté par le Hamas (Netanyahu)
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