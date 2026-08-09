Des milliers de passionnés de sport automobile et de voitures anciennes se sont rendus au Brooklands Museum, dans le Surrey, au sud-ouest de Londres, pour un événement commémorant les 100 ans du premier Grand Prix de Grande-Bretagne, qui s’est tenu le 7 août 1926.
GB: les passionnés de sport automobile célèbrent les 100 ans du premier Grand Prix
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