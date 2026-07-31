Le Livret A : avantages et mode d’emploi

Dernière mise à jour le : 31/07/2026

Le livret A est un indispensable de l'épargne des Français. (crédit : Adobe Stock)

Toujours aussi populaire auprès des Français, le Livret A est un compte d‘épargne permettant de déposer ou de retirer des fonds simplement et à tout moment. Son taux de rémunération, fixé et révisé par l'État chaque 1er février et 1er août, est le même dans tous les établissements bancaires. Vous pouvez détenir un Livret A uniquement.

Sommaire:

Modalités et conditions d'ouverture du Livret A

Le cas des mineurs détenant un Livret A

Livret A: rémunération et plafond

Le Livret A peut être fermé simplement

Modalités et conditions d'ouverture du Livret A

Majeurs et mineurs peuvent disposer d'un Livret A. Celui-ci est proposé par pratiquement tous les établissements bancaires. Pour l'ouvrir, il suffit d'en faire la demande à votre banque. Étant donné que chaque individu ne peut disposer que d'un seul Livret A, l'administration fiscale est systématiquement interrogée. Une fois le livret ouvert, la gestion est simple. L'épargnant peut y placer de l'argent quand il le souhaite et en retirer à tout moment.

Le cas des mineurs détenant un Livret A

Si un mineur peut détenir un Livret A, il ne peut néanmoins pas tout faire selon son âge. En dessous de 16 ans, il ne peut retirer de l'argent qu'avec l'accord de son représentant légal. À partir de 16 ans, il peut le faire plus librement, sauf si ses parents s'y opposent. Et à sa majorité, il est totalement libre de ses mouvements.

Livret A : rémunération et plafond

Le plafond des dépôts sur un Livret A est fixé à 22.950 euros. L'épargnant peut y verser la somme qu'il souhaite, quand il le veut. La rémunération du Livret A est la même d'un établissement bancaire à l'autre: c'est l'État qui la fixe. Le taux du Livret A est fixé selon une formule réglementaire qui combine la moyenne semestrielle de l'inflation et celle des taux interbancaires à court terme, le résultat étant arrondi au dixième de point et pouvant être ajusté par le gouvernement pour des raisons économiques. Ce taux est révisé deux fois par an, en janvier et en juillet. En 2026, il est passé à 1,5% en février, puis est repassé à 1,7% en août, soit le même niveau que durant l'été 2025.Il refléte la baisse de l'inflation et des taux de marché. Cette évolution illustre le principe de la formule, qui vise à maintenir un équilibre entre la protection de l'épargne populaire et la cohérence avec la conjoncture économique. Les intérêts sont exonérés de prélèvements sociaux (ce n'est pas le cas pour de nombreux autres placements) et d'impôts sur le revenu.

Les intérêts du Livret A sont calculés par période de quinze jours : du 1er au 15 (inclus) et du 16 au 30 ou 31 (inclus) de chaque mois.

Exemple : si vous déposez votre argent la première quinzaine du mois, il vous rapporte des intérêts à partir du 16 du mois. Si vous le déposez au cours de la deuxième quinzaine, les intérêts sont calculés à partir du 1er du mois suivant. Seuls les fonds présents sur votre livret durant la totalité d'une quinzaine génèrent des intérêts.

La date de valeur des retraits correspond au jour où les sommes versées sur votre livret d'épargne cessent de produire des intérêts : retrait entre le 1er et le 15 : date de valeur le 30 (ou 31) du mois précédent puis retrait entre le 16 et la fin du mois : date de valeur le 15 du mois.

Pour maximiser les intérêts de votre Livret A, il est donc préférable d'effectuer vos retraits en début de quinzaine. Les intérêts cumulés sur l'année sont versés en date de valeur du 31 décembre.

Le Livret A peut être fermé simplement

La clôture d'un Livret A est très simple. Il suffit d'adresser un courrier à votre établissement bancaire, ou de vous y rendre. Dès la réception de votre demande, l'établissement dispose de quinze jours ouvrés pour clôturer le livret. Les intérêts de la période, jusqu'au jour de la clôture, sont alors crédités. L'argent est viré sur le compte de votre choix.