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La crypto décryptée : BTC, ETH, SOL : comment choisir ?

information fournie par Boursorama 11/08/2026 à 14:16

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Bitcoin , Ethereum , Solana : comment choisir ? Dans ce format estival, Jérémy Le Bescont, Editorial Manager chez CoinShares, explique ce qui distingue ces trois réseaux et comment ils peuvent s'inscrire de manière complémentaire dans un portefeuille.

Vidéo sponsorisée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Cryptoactif
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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