Immobilier de luxe : Madrid et Milan ont la cote !

information fournie par BoursoBank Clients 12/02/2026 à 08:30

Climat, fiscalité, sécurité, qualité de vie… Les ultra-riches ne choisissent plus leurs villes au hasard. Selon le dernier Barnes City Index, Madrid et Milan s'imposent comme les nouvelles stars mondiales de l'immobilier de luxe, devant des places historiques comme Paris ou Miami. Un phénomène qui s'explique autant par l'attractivité des pays du sud de l'Europe que par l'explosion du nombre de grandes fortunes dans le monde.

