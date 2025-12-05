Voler une voiture sans effraction ? C'est possible avec le “mouse jacking”, une méthode redoutablement efficace qui a frappé plusieurs régions françaises. Après des mois d'enquête, la cyber-police a démantelé un réseau international d'experts en électronique automobile. Mais comment se protéger face à ces nouveaux risques ?
Mouse jacking : attention à votre voiture !
