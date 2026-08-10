Feuilles mortes, pelouses grillées et plantes qui souffrent: les villes ont pris cet été des airs d'automne bien avant l'heure en raison des vagues de chaleur à répétition.
Sécheresse : dans les villes, des airs d'automne bien avant l'heure
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