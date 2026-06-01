C’est quoi un crédit in fine ?

information fournie par BoursoBank • 01/06/2026 à 08:25

Comprendre le crédit in fine (Crédits photo : Adobe Stock - )

Le fonctionnement du crédit in fine permet à la fois de réduire son imposition tout en générant des intérêts. Explications.

Encore parfois méconnu, le crédit in fine est un outil patrimonial fiscalement avantageux pour les investisseurs.

Comment fonctionne un crédit in fine ? en quoi est-il différent d'un crédit amortissable ? En quoi l'offre de crédit lombard de BoursoBank se démarque-t-elle ?

Quel est le principe d'un crédit in fine ?

Comme son nom l'indique, le crédit in fine est un emprunt dont vous remboursez le capital emprunté à la fin.

Pendant la durée de vie du crédit, vous remboursez seulement les intérêts dont le montant reste fixe et qui sont déductibles de vos revenus.

Le remboursement du crédit est sécurisé par un nantissement, c'est-à-dire que vous acceptez de mettre l'un de vos placements (une assurance-vie par exemple) en garantie. On dit alors que votre crédit in fine est nanti par votre assurance-vie.

Bon à savoir : le montant du placement qui nanti le crédit in fine doit être égal ou supérieur à la somme que vous souhaitez emprunter, en fonction des conditions d'emprunt définies par la banque.

Le fonctionnement d'un crédit in fine est donc à l'opposé de celui d'un crédit amortissable comme le crédit immobilier, dont vous remboursez au fur et à mesure de chaque mensualité une partie des intérêts (ceux-ci étant dégressifs) et une partie du capital emprunté.

Le crédit in fine, un outil d'optimisation fiscale

Le crédit in fine est généralement utilisé par des investisseurs à cause de son fonctionnement fiscalement avantageux.

Prenons l'exemple d'un investissement dans des parts de SCPI sur huit ans. Pendant ce laps de temps, vous remboursez uniquement les intérêts, que vous pouvez par ailleurs déduire de vos impôts.

Toujours pendant ces huit années, le placement que vous avez nanti pour garantir votre crédit in fine, par exemple une assurance-vie, continue de travailler et de vous rapporter des intérêts qui viennent à leur tour s'ajouter au fil du temps au capital de votre assurance-vie.

Quant à vos parts de SCPI, elles vous rapportent également de l'argent à intervalles réguliers, que vous pouvez ensuite placer à son tour pour un effet de capitalisation de votre épargne.

A l'échéance du crédit in fine, dans notre exemple, à la fin des huit ans, vous remboursez en une seule traite le montant emprunté et conservez le bénéfice des intérêts générés pendant la durée de vie du contrat d'un côté par votre placement nanti et de l'autre par votre investissement en parts de SCPI.

Ce mécanisme fait du crédit in fine un levier d'optimisation fiscale à ne pas négliger.

BoursoBank se démarque avec son offre de crédit in fine

Le crédit in fine est particulièrement intéressant pour les investisseurs du fait de son effet levier : vous investissez dans un placement, comme une assurance-vie par exemple, puis ce placement vous sert à nantir un crédit in fine dont le montant de capital emprunté est à son tour investi pour générer des revenus.

Cela vous permet de financer votre nouvel investissement tout en conservant vos placements existants.

BoursoBank a développé, en exclusivité pour ses clients patrimoniaux adhérents de BoursoFirst, sa propre offre de crédit in fine, appelée « crédit lombard ».

Particulièrement flexible et accessible dès 101.000 euros d'emprunt, l'offre de crédit lombard a été pensée pour accompagner au mieux les clients BoursoFirst dans leurs projets d'investissements :

Le client qui emprunte peut choisir la durée de son crédit lombard entre 1 et 10 ans en fonction de ce qui correspond le mieux à son projet patrimonial.

de son crédit lombard en fonction de ce qui correspond le mieux à son projet patrimonial. Le client peut souscrire un crédit lombard dès 101.000 euros d'emprunt et jusqu'à 2 millions d'euros

et jusqu'à 2 millions d'euros Le client peut emprunter jusqu'à 50% de la valorisation des valeurs éligibles de ses portefeuilles détenus chez BoursoBank.

de ses portefeuilles détenus chez BoursoBank. Le client peut détenir deux crédits lombard simultanément , nantis avec des placements distincts.

, nantis avec des placements distincts. La souscription d'un crédit lombard peut se faire en quelques clics directement depuis l'application BoursoBank.

L'essentiel à retenir :

Contrairement à un crédit amortissable, le crédit in fine est un emprunt dont le capital emprunté est remboursé à la fin.

est un emprunt dont le capital emprunté est Avec son offre de crédit lombard , BoursoBank propose à ses clients BoursoFirst d'emprunter dès 101.000 euros et jusqu'à 2 millions d'euros.

, BoursoBank propose à ses clients BoursoFirst d'emprunter En fonction de son projet patrimonial, l'emprunteur peut choisir la durée de son crédit lombard BoursoBank entre 1 et 10 ans.

EMPRUNTEZ A TAUX FIXE GRACE A VOTRE EPARGNE Découvrez le crédit lombard et utilisez votre épargne pour emprunter. Grâce au crédit lombard, vous pouvez emprunter jusqu’à 50 % de la valorisation de vos avoirs financiers éligibles à la couverture, entre 101 000 € et 2 000 000 €, en échange d’une contrepartie. Et grâce à l’offre BoursoFirst, profitez de 0 € de frais de dossier et de nantissement. Disponible uniquement au sein de BoursoFirst, l'offre exclusive BoursoBank pour les clients patrimoniaux. Découvrir le crédit lombard dans l'offre BoursoFirst