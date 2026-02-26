Où en est-on du partage des dépenses dans le couple ?

Le passage à la caisse, moment de vérité pour les couples français. Si la moitié des conjoints opte encore pour une division stricte de la facture, une nouvelle tendance générationnelle émerge : le partage proportionnel aux revenus. Entre idéaux d'égalité et pression sur le pouvoir d'achat, décryptage de la nouvelle géographie financière des ménages.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.