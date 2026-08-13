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[REPLAY] Estelle Brachlianoff (DG de Veolia) : "Veolia est à la fois une valeur de rendement et de croissance !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 13/08/2026 à 09:00

Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia , était l'invitée de l'émission Ecorama du 12 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la sécurité des équipes au Moyen-Orient, l'impact de la flambée des prix de l'énergie, les risques pesant sur les infrastructures les enjeux liés à l'eau et aux investissements nécessaires, ainsi que les perspectives financières du groupe dans un contexte géopolitique incertain

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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3 commentaires

  • 09:46

    Une belle société avec une jolie et compétente patronne

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