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[REPLAY] Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 12/08/2026 à 09:00

Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation , était l'invité de l'émission Ecorama du 5 mars 2026, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la publication des résultats 2025, les commandes de Rafale et les livraisons d'avions, dans un contexte mouvementé de la guerre en Iran.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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4 commentaires

  • 10:38

    dano, « Si vis pacem, para bellum ». Cela ne date pas d'aujourd'hui ...hélas.

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